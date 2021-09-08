Культуролог Пархоменко поблагодарил Беглова за сохранение памяти о блокаде Ленинграда

Народ, потерявший свою историческую память, не сможет иметь будущего, поэтому вопросы ее сохранения должны быть одним из приоритетов государственной политики. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

В 80-ю годовщину начала блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года, жители Санкт-Петербурга почтили память ее жертв общегородской минутой молчания, чтением имен погибших и возложением цветов к мемориалам. В историческом центре Северной столицы также открылись 12 «временных порталов», которые при помощи цифровых технологий могут перенести гостей и жителей города на Неве на 80 лет назад, показав им жизнь осажденного Ленинграда. Также вечером 8 сентября в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится концерт памяти, в котором примут участие народные артисты России Тамара Гвердцители и Николай Буров.

«Данный факт не афишируется, но очевидно, что идейным вдохновителем мероприятия является губернатор Санкт-Петербурга, — заметил Пархоменко. — Александр Дмитриевич очень трепетно относится к истории нашего города, и мне как петербуржцу отрадно видеть, сколько всего делается для увековечивания памяти наших героических предков, положивших свои жизни на алтарь Победы. Я принял участие в объявленной властями минуте молчания и обязательно приду возложить цветы к мемориальной доске на доме 14 на Невском проспекте, где с блокадных лет сохранилась та легендарная надпись с предупреждением о риске бомбежек («Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». — Прим. ФАН)».

Культуролог похвалил власти за использование мультимедийных технологий при организации «временных порталов».

Невские Новости / Светлана Дремина

«Видно, что при всей исторической направленности траурного мероприятия его организаторы отнюдь не застряли в прошлом, — подчеркнул эксперт. — Мне теперь очень хочется дожить до сотой годовщины начала блокады: одному только Богу известно, насколько сильно окажутся развиты технологии к 2041 году».

По словам собеседника ФАН, благодаря деятельности Беглова и — отчасти — пандемии коронавируса, сократившей международные перелеты, в Санкт-Петербурге значительно возрос внутренний туризм.

«Все, кто хотел именно познавательного и культурного отдыха, ринулись в наш город, — с удовольствием заметил Пархоменко. — И у нас, на мой взгляд, организована достойная инфраструктура для комфортного приема, размещения и перемещения туристов. В надлежащем состоянии содержатся музеи и памятники. Также, согласно последним инициативам, профессионализм и уровень подготовки гидов и экскурсоводов тоже будет повышаться и контролироваться на уровне государственных органов. За последнее, правда, отвечает Ростуризм, а не губернаторы, но конкретно в Петербурге в этом есть также личная заслуга Александра Беглова».

Ранее политолог Александр Прокопчук заявил, что после превращения «Ленэкспо» в госпиталь для коронавирусных больных он зауважал Беглова.