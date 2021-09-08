Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 8 сентября. Жителей Ленинградской области предупредили об усилении ветра в ближайшие часы. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Из-за приближающейся непогоды ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение. Согласно прогнозам специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», до 14:00 местами ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 15-17 метров в секунду.

Местных жителей призвали быть осторожными и, по возможности, отказаться от выхода на улицу. Тем, кто оказался вне дома, спасатели посоветовали обходить шаткие конструкции и не останавливаться под деревьями и рекламными щитами.

Петербуржцев также предупредили о штормовом ветре в среду. Такая погода связана с тем, что в Северную столицу пришел бывший ураган «Ида», рассказали в региональном МЧС.