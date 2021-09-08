МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре 8 сентября

Санкт-Петербург, 8 сентября. Резкое ухудшение погоды ожидается в Санкт-Петербурге в среду, 8 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Усиление ветра и дожди ожидают жителей Северной столицы 8 сентября. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, передает spbdnevnik.ru. Это связано с тем, что в город пришел бывший ураган «Ида», рассказали в региональном МЧС со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

Пешеходов предупреждают, что в такую погоду нельзя стоять рядом с плохо закрепленными конструкциями. Также рекомендуется не ходить под деревьями. Водителей просят выбирать места для парковки на открытом пространстве.

При этом потепление ожидается в центре Европейской России на этой неделе, сообщалось ранее. Теплый воздух принесут в регион западные ветра.

В сентября из-за сухой погоды повышается пожароопасность. Природные возгорания могут возникать в шести федеральных округах России, сообщает «Ридус».

Москвичам до этого рассказали, когда в город вернется теплая погода. Уже на этой недели воздух прогреется до 20 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».