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Жители Петербурга почтят память жертв блокады Ленинграда минутой молчания
Общество
Жители Петербурга почтят память жертв блокады Ленинграда минутой молчания
wikipedia.org  /  Alex 'Florstein' Fedorov / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 8 сентября. Петербуржцы почтят память жертв блокады Ленинграда в 80-ю годовщину ее начала общегородской минутой молчания.

Минута молчания будет объявлена в 12:00 на всей территории города. О ней расскажут путем использования системы оповещения Северной столицы. В это время включат громкоговорители для трансляции текста в память о мужестве и героизме.

В этот день возложат цветы к мемориальной доске на доме №14 по Невскому проспекту. Траурные мероприятия проведут на площади Победы, на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском мемориальном кладбищах, а также в других местах.

Как сообщалось ранее, проезд в транспорте Петербурга будет бесплатным 8 сентября для ветеранов и блокадников. Воспользоваться льготой смогут все ветераны вне зависимости от гражданства и места жительства.

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