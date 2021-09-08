Премьера фильма «Блокадный дневник» пройдет в Петербурге 10 сентября

Санкт-Петербург, 8 сентября. Показ исторической драмы «Блокадный дневник» состоится на «Ленфильме» в Санкт-Петербурге 10 сентября.

Информацию об этом сообщила пресс-служба «Ленфильма». Режиссером картины стал Андрей Зайцев. Сюжет «Блокадного дневника» расскажет о молодой девушке Ольге, которая похоронила мужа и теперь ей предстоит проститься еще и с отцом. Она больше не питает надежд, что выживет в оккупированном немцами Ленинграде, женщина уверена, что скоро умрет от голода.

Фильм «Блокадный дневник» удостоился статуэтки «Золотой Георгий», а также приза зрительских симпатий на ММКФ-2020 и двух «Золотых Орлов».

Недавно, 6 сентября, прошло ровно 30 лет со дня, когда Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Такое важное историческое решение принималось с учетом мнения горожан. Смену названия Северной столицы тогда поддержали 53% человек, 47% выступили против.