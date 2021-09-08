Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 09:19
09:15
Происшествия
Силовики задержали членов террористической ячейки в Омске
09:14
Происшествия
В подмосковном минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ногинске
09:13
Происшествия
В Новосибирске сожгли пункт проката детских электромобилей, появилось видео
09:11
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:11
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 сентября, праздники, факты, люди
09:09
Спорт
Капитан сборной России Смолов назван лучшим игроком встречи с Мальтой
09:00
Специалист «Банкавто» Власов предупредил россиян о дальнейшем росте цен на авто
08:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп изобразил Джека Воробья на встрече с юным фанатом
08:58
Политика
Крымский депутат Фикс призвал ООН обратить внимание диверсию Киева
08:58
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала день рождения с Анджелиной Джоли
Все новости

Премьера фильма «Блокадный дневник» пройдет в Петербурге 10 сентября
Общество
Премьера фильма «Блокадный дневник» пройдет в Петербурге 10 сентября
Предоставлено Музеем обороны Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. Показ исторической драмы «Блокадный дневник» состоится на «Ленфильме» в Санкт-Петербурге 10 сентября.

Информацию об этом сообщила пресс-служба «Ленфильма». Режиссером картины стал Андрей Зайцев. Сюжет «Блокадного дневника» расскажет о молодой девушке Ольге, которая похоронила мужа и теперь ей предстоит проститься еще и с отцом. Она больше не питает надежд, что выживет в оккупированном немцами Ленинграде, женщина уверена, что скоро умрет от голода.

Фильм «Блокадный дневник» удостоился статуэтки «Золотой Георгий», а также приза зрительских симпатий на ММКФ-2020 и двух «Золотых Орлов».

Недавно, 6 сентября, прошло ровно 30 лет со дня, когда Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Такое важное историческое решение принималось с учетом мнения горожан. Смену названия Северной столицы тогда поддержали 53% человек, 47% выступили против.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Премьера фильма «Блокадный дневник» пройдет в Петербурге 10 сентября
ленинград блокада фильм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru