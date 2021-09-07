Певица Буланова удивила петербуржцев своим появлением в Красносельском районе

Санкт-Петербург, 7 сентября. Известная в народе певица Татьяна Буланова встретилась со своими поклонниками в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Сама встреча проходила во дворе дома № 12 по улице Маршала Захарова. Послушать своего кумира собрались жители окрестных домов. Буланова рассказала, что думает о своей популярности и всенародной любви.