Певица Буланова удивила петербуржцев своим появлением в Красносельском районе

Санкт-Петербург, 7 сентября. Известная в народе певица Татьяна Буланова встретилась со своими поклонниками в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Сама встреча проходила во дворе дома № 12 по улице Маршала Захарова. Послушать своего кумира собрались жители окрестных домов. Буланова рассказала, что думает о своей популярности и всенародной любви.
«Видите, народу пришло на встречу. Это очень приятно, очень здорово, поэтому я надеюсь, не зря 30 лет отработала на сцене. Хотя бы ради этого можно было вот этим заниматься», – поделилась артистка.