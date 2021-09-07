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Электрички в Петербурге перейдут на осеннее расписание с 17 сентября
Общество
Электрички в Петербурге перейдут на осеннее расписание с 17 сентября
vk.com  /  Пермская электричка

Санкт-Петербург, 7 сентября. Расписание пригородных электричек в Санкт-Петербурге изменится в середины сентября. Поезда будут курсировать реже, чем в летний период.

Пригородные составы перейдут на осеннее расписание с 17 сентября. Решение связано со снижением пассажиропотока между Санкт-Петербургом и пригородами осенью. Об этом рассказали сотрудники «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Количество пассажиров всегда становится меньше с окончанием летнего сезона, уточнили в организации.

График поездов изменится по пяти направлениям, среди которых Московское, Северное, Витебское, Финляндское и Балтийское. Свериться с новым расписанием можно на официальном портале пассажирской компании.

Депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок ранее прокомментировал заявление губернатора Северной столицы Александра Беглова о запуске скоростной электрички от Балтийского вокзала в Пулково. Он уверен, что жители города по достоинству оценят нововведение.

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электричка осень расписание
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