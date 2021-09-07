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Глава Красногвардейского района Петербурга Разумишкин сравнил систему ЖКХ в России и Финляндии
Общество
Глава Красногвардейского района Петербурга Разумишкин сравнил систему ЖКХ в России и Финляндии
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 сентября. Системы ЖКХ в России и Финляндии, по словам главы Красногвардейского района Петербурга Евгения Разумишкина, работают по разным схемам. В европейской стране действуют другие законы.

Рассказывая о различии ЖКХ в двух странах, Разумишкин привел пример. Все вопросы по фасаду зданий в Финляндии решаются исключительно собственниками. Фонда капитального ремонта, как в России, в Финляндии нет.

«У нас есть собственник и квартира, а там иначе решается вопрос на уровне собственности. Во-первых, это дороже. Во-вторых, это совершенно другая ответственность, совершенно другие правила, своды и законы», — подчеркнул он в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Кроме того, чем старше дом в Финляндии, тем больше возрастает сумма коммунальных платежей. Таким образом, к тому моменту, когда дом подводится к реконструкции, в нем просто становится экономически невыгодно жить. По этой причине люди приобретают другие квартиры в более новых домах, объяснил участник пресс-конференции, координатор «Деловой России» в Санкт-Петербурге Дмитрий Панов.

«Там вся модель приобретения жилья построена по целой системе, которая вынуждает тебя сменить место жительства потому, что жить там становится очень затратно», — резюмировал координатор «Деловой России».

Дмитрий Панов и Евгений Разумишкин также рассказали, могут ли горожане повлиять на планы застройщиков и властей. Например, петербуржцы уже получили возможность выбрать парки и скверы, которым благоустройство необходимо в первую очередь.

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россия жкх финляндия панов разумишкин
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