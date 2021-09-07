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Открытый Бегловым комплекс даст детям шанс профессионально заниматься спортом
Общество
Открытый Бегловым комплекс даст детям шанс профессионально заниматься спортом
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 7 сентября. Комплекс, который открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сделает спортивные занятия в городе более доступными для детей.

Церемония открытия спортивного комплекса на базе Центра содействия семейному воспитанию № 4 прошла 7 сентября в Северной столице. Участие принял губернатор города Александр Беглов. Спорткомплекс является первой всесезонной площадкой у детского дома. Теперь воспитанники смогут заниматься спортом в течение всего года, подчеркнул градоначальник. Важность площадки для детей оценил юрист, правозащитник и общественный активист Никита Сорокин в беседе с «Невскими Новостями».

«Открытие спортивного комплекса в таком центре — это социальный лифт, потому что если ребята занимаются спортом, активно развиваются, то у них есть возможность попробовать себя в спортивных достижениях, заняться профессиональным спортом», — объяснил собеседник издания.

Кроме того, появление спортивного комплекса пропагандирует ведение здорового образа жизни среди воспитанников детского дома. Площадка позволит детям развиваться и поможет становлению личности каждого из них, подытожил Сорокин.

Политолог Юрий Светов ранее оценил вклад Беглова в развитие Петербурга как инвестиционно привлекательного города. Работа градоначальника способствует развитию международных контактов.

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