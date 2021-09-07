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Конкурс на проект нового парка в Петербурге привлек внимание архитекторов мирового уровня

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 17:52
Общество
Конкурс на проект нового парка в Петербурге привлек внимание архитекторов мирового уровня
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 сентября. Известные архитекторы с мировым опытом выразили заинтересованность в конкурсе на проект нового парка в Красногвардейском районе Петербурга.

Принять участие в создании современного общественного пространства на территории Северной столицы планирует архитектор Али Мангера. Об этом рассказали координатор «Деловой России» в Петербурге Дмитрий Панов и глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

«Сейчас в Красногвардейском районе есть больше 40 гектаров, куда приглашают поучаствовать разных архитекторов, в том числе мировых звезд. Архитектор Али Мангера, который активно практикует в Лондоне, очень заинтересован поучаствовать в создании общественного пространства на территории Петербурга. Россия — это абсолютный тренд, в том числе для людей, которые способны и умеют создавать», — подчеркнул Панов в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

К проекту привлекаются и местные архитекторы, добавил Разумишкин. На данный момент ведется подготовка документов для проведения открытого конкурса.

«Здесь должно быть что-то свое событийное, учитывая, что рядом находятся новые кварталы. Это должен быть хороший парк, потому что сейчас у петербуржцев есть огромный запрос на посещение общественных пространств для отдыха и развлечений», — объяснил глава Красногвардейского района.

Важно, чтобы местные жители как можно больше рассказывали о своих нуждах. Для этого на странице комитета по благоустройству города в соцсети «ВКонтакте» открыли голосование. По его результатам будут выбраны территории, которые преобразятся в ближайшие три года, заключил Разумишкин.

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петербург парк панов благоустройство разумишкин
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