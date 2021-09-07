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Жалоба Вишневского в ГИК Петербурга на кандидатов-двойников осталась без удовлетворения

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 17:19
Политика
Жалоба Вишневского в ГИК Петербурга на кандидатов-двойников осталась без удовлетворения
Prt Scr youtube.com  /  Яблоко ТВ

Санкт-Петербург, 7 сентября. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга не удовлетворила жалобу депутата Заксобрания Бориса Вишневского о появлении его двойников на выборах. Об этом сообщили в ГИК.

Член петербургского Горизбиркома Олег Зацепа выступил на заседании комиссии. По его словам, рабочая группа решила оставить жалобу Вишневского без удовлетворения.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова ранее заявила, что ЦИК намерен бороться с использованием кандидатов-двойников на выборах. Ситуация в Петербурге послужила для этого поводом.

Вишневский обратился в ГИК в связи с появлением двух своих «двойников». Речь идет о кандидатах, которые сменили имена и фамилии, а на плакатах их запечатлели с бородами и прическами как у петербургского парламентария. Памфилова предложила обязать «двойников» сфотографироваться в своем настоящем виде.

Глава ЦИК ранее назвала подобные ситуации позорищем и издевательством над избирателями. Памфилова подчеркнула, что власти намерены разобраться с «двойниками».

Российские выборы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Избиратели будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва, а также выбирать парламентариев законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.

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