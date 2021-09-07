Проезд в транспорте Петербурга станет бесплатным 8 сентября для ветеранов и блокадников

Санкт-Петербург, 7 сентября. Некоторые категории граждан получат возможность бесплатного проезда на общественном транспорте Петербурга 8 сентября, в День памяти жертв блокады.

Льгота будет доступна инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания. Кроме того, проезд станет бесплатным для лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Воспользоваться правом на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте и метрополитене смогут все ветераны вне зависимости от гражданства и места жительства. Для этого достаточно будет предъявить подтверждающие данный факт документы.

Власти Москвы тем временем планируют сделать бесплатным проезд по МЦК в честь празднования Дня города. Возможность не платить за поездку на этом виде транспорта появится 11 сентября.