Прокуратура устанавливает причины схода контейнерного вагона с путей в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 сентября. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел на путях железнодорожной станции «Новый порт».

Вечером 6 сентября передняя тележка третьего вагона сошла с рельсов. В результате инцидента никто не пострадал. Разлив нефтепродуктов на месте ЧП также не зафиксирован, однако специалистам все же приходится устранять другие последствия схода.

В обстоятельствах случившегося разбирается транспортная прокуратура Санкт-Петербурга. В ходе организованных мероприятий правоохранителям предстоит установить причины происшествия, а также дать оценку действиям работников железной дороги и состоянию дорожного полотна. В случае выявления каких-либо нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.