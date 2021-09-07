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Прокуратура устанавливает причины схода контейнерного вагона с путей в Петербурге

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 15:41
Происшествия
Прокуратура устанавливает причины схода контейнерного вагона с путей в Петербурге
pixabay.com  /  analogicus

Санкт-Петербург, 7 сентября. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел на путях железнодорожной станции «Новый порт».

Вечером 6 сентября передняя тележка третьего вагона сошла с рельсов. В результате инцидента никто не пострадал. Разлив нефтепродуктов на месте ЧП также не зафиксирован, однако специалистам все же приходится устранять другие последствия схода.

В обстоятельствах случившегося разбирается транспортная прокуратура Санкт-Петербурга. В ходе организованных мероприятий правоохранителям предстоит установить причины происшествия, а также дать оценку действиям работников железной дороги и состоянию дорожного полотна. В случае выявления каких-либо нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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