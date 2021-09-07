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Суд продлил арест блогера Хованского на месяц
Происшествия
Суд продлил арест блогера Хованского на месяц
instagram.com  /  @yurykhovansky

Санкт-Петербург, 7 сентября. Куйбышевский районный суд вынес решение о продлении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому по делу о призывах к террористической деятельности.

Таким образом, Юрий Хованский останется в СИЗО еще на месяц, сообщили в пресс-службе суда. Ранее блогеру предъявили обвинения в призывах к террористической деятельности из-за песни о «Норд-Осте». В ней автор, как установило следствие, оправдал теракт на Дубровке, в котором погибли 130 человек. Он частично свою вину признал. Хованскому грозит от пяти до семи лет тюремного заключения.

В августе Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующее решение обнародовал Росфинмониторинг на своем сайте.

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