Суд продлил арест блогера Хованского на месяц

Санкт-Петербург, 7 сентября. Куйбышевский районный суд вынес решение о продлении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому по делу о призывах к террористической деятельности.

Таким образом, Юрий Хованский останется в СИЗО еще на месяц, сообщили в пресс-службе суда. Ранее блогеру предъявили обвинения в призывах к террористической деятельности из-за песни о «Норд-Осте». В ней автор, как установило следствие, оправдал теракт на Дубровке, в котором погибли 130 человек. Он частично свою вину признал. Хованскому грозит от пяти до семи лет тюремного заключения.

В августе Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующее решение обнародовал Росфинмониторинг на своем сайте.