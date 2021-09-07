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Съемки фильма повлияют на движение автомобилей в центре Петербурга

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 10:43
Общество
Съемки фильма повлияют на движение автомобилей в центре Петербурга
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Санкт-Петербург, 7 сентября. Жителей Санкт-Петербурга предупредили, что движение транспортных средств по Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева будет ограничено 10 и 11 сентября.

Дорожная ситуация в Центральном районе Северной столицы изменится по причине съемок фильма режиссера Дмитрия Невзорова «Свободные отношения». Так, движение по Садовой улице будет перекрыто с 22:00 10 сентября. Ограничения также будут на участке от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева. Там движение будет прекращено до 03:00 11 сентября.

Автомобилистов города на Неве предупредили, что им нельзя будет останавливаться на участке Садовой улицы от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева с 8:00 9 сентября по 3:00 11 сентября. Дорожное движение по нечетной стороне набережной реки Фонтанки также будут приостанавливать на 10 минут каждый час, передает пресс-службе комитета по транспорту.

Как ранее сообщалось, водителей предупредили об ограничении движения на федеральной трассе М-10 «Россия». Участок в Тосненском районе Ленинградской области перекроют в ночь на 8 сентября.

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