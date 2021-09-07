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Петербуржцам предложили выбрать парки и скверы для благоустройства
Общество
Петербуржцам предложили выбрать парки и скверы для благоустройства
wikipedia.org  /  Uz1awa / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 7 сентября. Жители Санкт-Петербурга сами смогут выбрать парки и скверы, которым благоустройство необходимо в первую очередь.

Голосование проводится в группе комитета по благоустройству в соцсети «ВКонтакте». В сообщении сказано, что объект должен набрать больше всего комментариев, тогда его шансы попасть под программу благоустройства значительно увеличатся. Горожан предупредили, что лайки при составлении рейтинга учитываться не будут.

«Добавьте описание того, что необходимо сделать в общественном пространстве, и каким вы видите результаты благоустройства», — сказано в сообщении.

Также учитываться будут только те голоса, в которых укажут точный адрес или название объектов. Голосование было запущено в понедельник, 6 сентября. Подведение итогов пройдет 17 сентября.

Ранее было проведено исследование, которое показало, что жители Петербурга оценили зеленые зоны города на 3,5 из 5. Наиболее благоустроены и ухожены парки Казани, Москвы и Краснодара.

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