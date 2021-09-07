Потепление и дожди ожидают петербуржцев 7 сентября

Санкт-Петербург, 7 сентября. Потепление ожидается в Санкт-Петербурге во вторник, 7 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическая обстановка в городе будет формироваться под влиянием теплого участка циклонического вихря, который ранее был ураганом «Ида». Он принесет в Северную столицу обширные облачные поля. Местами пройдут кратковременные дожди. Также продолжится начавшийся ранее рост температуры.

Столбики термометров в Санкт-Петербурге покажут до 17 градусов тепла. В Ленинградской области воздух прогреется до +18 градусов. Ветер будет дуть с запада. Скорость порывов может достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, показатель составит 761 миллиметр ртутного столба.

Потепление ожидается в центре Европейской России, сообщалось ранее. До конца этой недели воздух прогреется до +20 градусов, благодаря западным ветрам.