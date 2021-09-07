Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 07:21
07:15
Происшествия
Жертвами мощного землетрясения в Гаити стали более двух тысяч человек
07:11
Экономика
Счетная палата выступила с идеей ввести лимит на выдачу льготной ипотеки
07:08
Общество
Ученые ФМБА научились выявлять антиген коронавируса за 27 минут
06:49
Происшествия
Спасатели потушили горящий микроавтобус в Приморском районе Петербурга
06:49
Происшествия
Однокомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга
06:44
Политика
Премьер-министра Канады закидали гравием после предвыборного митинга
06:39
Армия
Боевые пловцы ТОФ поразили условного противника на учениях во Владивостоке
06:22
Спорт
Карпин может назначить Смолова следующим капитаном сборной России
06:00
Общество
Вассерман рассказал, какие факты о теракте 11 сентября могут рассекретить в США
05:49
Происшествия
Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам за убийства 27-летней давности
Все новости

Однокомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 06:49
Происшествия
Однокомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 7 сентября. Сообщение о пожаре во Фрунзенском районе Петербурга поступило 7 сентября в 06:01 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что происходит горение в жилом доме по адресу проспект Славы, дом 35, корпус 1. Возгорание произошло в однокомнатной квартире, где в этом время находился человек. Спасатели эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи.

В 06:30 пожар был локализован. В тушении огня участвовало четыре единицы спецтехники и 20 сотрудников МЧС.

Вечером 6 сентября в этом же районе произошел еще один пожар. По адресу улица Турку, дом 1 произошло горение мусора в лестничной площадке. Бригада спасателей оперативно справилась с пламенем.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Однокомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга
пожар мчс петербург фрунзенский район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru