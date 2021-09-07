Однокомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 7 сентября. Сообщение о пожаре во Фрунзенском районе Петербурга поступило 7 сентября в 06:01 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что происходит горение в жилом доме по адресу проспект Славы, дом 35, корпус 1. Возгорание произошло в однокомнатной квартире, где в этом время находился человек. Спасатели эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи.

В 06:30 пожар был локализован. В тушении огня участвовало четыре единицы спецтехники и 20 сотрудников МЧС.

Вечером 6 сентября в этом же районе произошел еще один пожар. По адресу улица Турку, дом 1 произошло горение мусора в лестничной площадке. Бригада спасателей оперативно справилась с пламенем.