Петербургские спасатели потушили пожар в подъезде жилого дома

Санкт-Петербург, 6 сентября. Пожар площадью один квадратный метр произошел во Фрунзенском районе Петербурга. Информацию об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 21:20 понедельника. Возгорание находилось в жилом доме, расположенном по улице Турку, дом 1. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит мусор на лестничной площадке. В 21:37 пожар удалось локализовать.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Ликвидацией пожара занимались 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще один пожар в жилом доме ранее произошел в Красногвардейском районе Петербурга. Причиной инцидента стал загоревшийся стул в трехкомнатной квартире.