Курс Беглова на расширение гражданского судостроения положительно скажется на ОПК

Санкт-Петербург, 6 сентября. Курс на рост гражданского судостроения, поставленный губернатором Петербурга Александром Бегловым, благотворно повлияет на развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил представитель «Балтийского завода» Семен Лишица в своем интервью журналистам из «Невских новостей». По словам эксперта, Петербург заслуженно носит звание столицы отечественного судостроения, ведь в городе работают свыше 160 предприятий ОПК, специалисты которых обладают ценными навыками. Чтобы не терять достигнутых вершин, местной администрации следует продолжать развитие данного направления.

Эта задача является одной из главных для губернатора Александра Беглова и его команды — об этом он заявил при подведении итогов совещания по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Глава Петербурга доложил Председателю Правительства РФ Юрию Борисову о текущем состоянии сферы судостроения и планах на ближайшее будущее.

«До 2015 года на предприятиях Петербурга был значительный рост государственного оборонного заказа, четыре года он находился примерно на одном уровне. В последние два года наметилось снижение — на 3-5 %. В этих условиях на первый план выходит задача диверсификации этих производств и расширения спектра гражданской продукции», — сообщил губернатор.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса увеличить к 2025 году долю изготовления гражданской продукции на 30% от общего объема выпуска. К 2030 году эта цифра должна достигнуть 50%.