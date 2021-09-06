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Юрист Индык указал на пробелы в реализации закона о защите персональных данных

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 19:32
Политика
Юрист Индык указал на пробелы в реализации закона о защите персональных данных
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 6 сентября. Вопросы, связанные с персональными данными, регулируют соответствующие законы. Об этом рассказал юрист Константин Индык на пресс-конференции по утечке информации в Сети.

В российском государстве действуют федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О персональных данных». Тем не менее утечка сведений происходит, подчеркнул директор образовательного направления «Правовое обеспечение национальной безопасности» Индык на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт предположил, что в реализации этих документов могут быть пробелы. Это позволяет мошенникам получать доступ к чужим сведениям и свободно ими распоряжаться.

«Существует проблема утечки данных. Они могут быть каким-то образом украдены, обработаны и использованы в коммерческих и в преступных целях, в пользу неких организаций, которые заинтересованы в большом количестве персональной информации», — уточнил юрист.

Юрист Индык указал на пробелы в реализации закона о защите персональных данных
pixabay.com  / TheDigitalArtist

Константин Индык в ходе выступления указал на необходимость совершенствования функционирования соответствующих законов. Кроме того, в этом отношении есть инициативы, отметил эксперт.

Ранее гражданам РФ рассказали, как определить наличие шпионского ПО на смартфоне. Информацией поделился руководитель информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

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