Родные Хованского не писали заявление о пропаже денег из квартиры блогера

Санкт-Петербург, 6 сентября. Юрий Хованский не жаловался в полицию на пропажу денег из его квартиры. С подобным заявлением к правоохранителям также не обращался никто из родственников блогера.

О пропаже 600 тыс. рублей после обысков заявила девушка Хованского Мария Нелюбова. По данному факту проводилась проверка, однако гражданка не смогла указать точно место, в котором находились купюры.

По словам источника ФАН в правоохранительных органах, заявление в полицию должна была писать не девушка блогера, а кто-либо из лиц, проживающих или зарегистрированных в квартире. Тем не менее, ни сам Хованский, ни его родственники не обратились к стражам порядка с соответствующими жалобами.