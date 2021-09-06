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Родные Хованского не писали заявление о пропаже денег из квартиры блогера

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 18:17
Происшествия
Родные Хованского не писали заявление о пропаже денег из квартиры блогера
 /  Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 6 сентября. Юрий Хованский не жаловался в полицию на пропажу денег из его квартиры. С подобным заявлением к правоохранителям также не обращался никто из родственников блогера.

О пропаже 600 тыс. рублей после обысков заявила девушка Хованского Мария Нелюбова. По данному факту проводилась проверка, однако гражданка не смогла указать точно место, в котором находились купюры.

По словам источника ФАН в правоохранительных органах, заявление в полицию должна была писать не девушка блогера, а кто-либо из лиц, проживающих или зарегистрированных в квартире. Тем не менее, ни сам Хованский, ни его родственники не обратились к стражам порядка с соответствующими жалобами.

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петербург полиция деньги хованский
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