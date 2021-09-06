«Лиза Алерт»: пенсионеры чаще других теряются в лесу

Санкт-Петербург, 6 сентября. Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» проводит брифинг представителей поискового отряда «Лиза Алерт». По словам волонтеров, чаще всего в лесах теряются пенсионеры.

Руководитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге Антон Паулин отметил, что наиболее часто волонтерам поступают заявки о пропаже людей пенсионного возраста.

«Пенсионеры отличаются самонадеянностью, а ведь у них состояние здоровья хуже, чем у людей более молодого возраста. Например, прихватило сердце или укусила змея, и даже если пожилой человек может понимать, где он находится, то в силу слабого здоровья у него не получится выйти из природной местности самому», — объяснил Паулин.

Волонтер добавил, что за август в петербургское отделение «Лиза Алерт» поступило не менее 500 заявок о пропаже людей. Ежегодно в российских лесах теряются около пяти тысяч человек, каждого пятого поисковики находят мертвым. За 2021 год погибло уже 700 заблудившихся россиян.