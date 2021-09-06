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Вагоны блокадного трамвая вернули в Петербург из Новосибирска
Общество
Вагоны блокадного трамвая вернули в Петербург из Новосибирска
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 6 сентября. Уникальные вагоны блокадного трамвая случайно обнаружили в Новосибирске и вернули в Северную столицу.

Состав возил жителей города во времена войны. Часть транспортного средства еще несколько десятилетий назад попала в Новосибирск. Предприятие «ПК Транспортные системы» оказало значительную поддержку в возвращении вагонов в Петербург.

«Они — памятник героизму ленинградцев», — передают слова президента предприятия Феликса Винокура «Невские новости».

Военные составы были произведены на заводе «Красный Путиловец» в конце 1920-х годов. Вагоны вернутся на рельсы Петербурга в 2022 году, к 80-летнему юбилею пуска трамваев в блокадном Ленинграде.

Необходимо бороться с «болтунами», отрицающими необходимость освобождения оккупированного Ленинграда, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, эта операция была крайне важной во времена ВОВ.

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петербург блокада трамваи вагоны
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