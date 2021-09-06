Представители «Лиза Алерт» опровергли наличие животных-людоедов в лесах Ленобласти

Санкт-Петербург, 6 сентября. Поисковик отряда «Лиза Алерт» Марина Быско и руководитель пресс-службы петербургского филиала Антон Паулин обсудили пропажу грибников и детей в студии медиацентра «Патриот».

Представители общественной организации назвали безответственность при подготовке к походу основной причиной пропажи людей в лесу. Эксперты добавили, что опасности от лесных обитателей ждать не стоит, поскольку в нашем регионе нет животных-людоедов.

Вероятнее всего, при встрече зверь просто уйдет, если его целенаправленно не провоцировать на агрессию. Человек для животного является источником проблем, а не питания, подчеркнул Антон Паулин.

Накануне спасатели нашли живыми и здоровыми двух женщин, которые больше недели блуждали в лесу на севере Сахалина.