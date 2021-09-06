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Яркая одежда, заряженный телефон и свисток: в «Лиза Алерт» дали советы перед походом в лес

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 16:44
Общество
Яркая одежда, заряженный телефон и свисток: в «Лиза Алерт» дали советы перед походом в лес
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Москва, 6 сентября. Руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге Антон Паулин рассказал, как выжить заблудившемуся в лесу.

Человек в яркой одежде с заряженным телефоном и запасом питьевой воды имеет больше шансов выжить в лесу, рассказал руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге Антон Паулин на пресс-конференции на тему: «Кто и что мешает искать пропавших грибников и детей в российских лесах», организованной Медиагруппой «Патриот».

Спикер отметил, что перед походом в лес необходимо сообщить о путешествии родным и знакомым. Самое главное — взять с собой полностью заряженный телефон, чтобы можно было позвонить на номер «112» и попросить о помощи в случае непредвиденных ситуаций, считает Паулин.

«Важно иметь с собой медикаменты, которые вы принимаете на постоянных условиях. Нужно иметь запас питьевой воды, перекус, свисток. Голос может сесть. Нельзя одеваться в камуфляж. Нужно одеться ярко», — рассказал спикер.

Главной причиной, по которой чаще всего люди гибнут в лесах, является переохлаждение. Причем это не касается времени года, отметил эксперт. Летом также есть вероятность умереть от холода из-за резкого снижения ночных температур.

«Мы не рекомендуем ночью спать. Ночью температура воздуха ниже. Человек лег спать на голой земле, получил переохлаждение», — рассказал он.

Кроме того, спасатели после заявки об исчезновении будут вести поиски круглые сутки, и шансы быть найденным у бодрствующего человека намного выше, добавил спикер.

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