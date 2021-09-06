Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 14:40
14:38
Наука
Опыт Massive Attack навел ученых на мысли, как музыканты могут спасти климат на земле
14:33
Наука
Огромный череп древней гиены нашли в предгорном Крыму
14:33
Общество
Более 670 млн руб. выделят на строительство интернатов для инвалидов в Мордовии
14:30
Общество
Лавров оценил масштабы дискриминации русского языка на Украине
14:28
Общество
В Госдуме отреагировали на расследование ФАН о карибском особняке Чирковой
14:27
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, наши рекорды, скандалы из-за Украины
14:25
Весь мир
Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей женщины-индианки
14:21
Политика
Путин примет участие в саммите БРИКС 9 сентября
14:18
Общество
Сценарист фильма «Шугалей-3» рассказал о сложностях на съемочной площадке
14:16
Украина
«Эпичное унижение»: на Украине подвели итоги визита Зеленского к Байдену
Все новости

Возлюбленная Хованского заявила о пропаже крупной суммы денег из квартиры блогера
Происшествия
Возлюбленная Хованского заявила о пропаже крупной суммы денег из квартиры блогера
instagram.com  /  @yurykhovansky

Санкт-Петербург, 6 сентября. Девушка Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила об исчезновении 600 тыс. рублей после обысков в квартире блогера, прошедших в рамках расследования дела об оправдании терроризма.

По словам Нелюбовой, деньги пропали из квартиры, которая находится на улице Озерная, после того как в ночь на 9 июня этого года в ней прошли обыски. В данный момент все материалы заявления девушки направлены в один из следственных отделов МВД по Санкт-Петербургу.

Напомним, что 9 июня блогер Юрий Хованский был задержан в Северной столице по подозрению в оправдании терроризма. Поводом для таких серьезных обвинений стала размещенная им в интернете авторская песня про теракт на Дубровке в Москве. Сейчас блогер находится в следственном изоляторе. Хованский уже извинился за свой поступок в письменном виде.

Ранее Росфинмониторинг включил Хованского в перечень причастных к экстремизму лиц.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Возлюбленная Хованского заявила о пропаже крупной суммы денег из квартиры блогера
обыски деньги исчезновение пропажа юрий хованский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru