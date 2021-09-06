Возлюбленная Хованского заявила о пропаже крупной суммы денег из квартиры блогера

Санкт-Петербург, 6 сентября. Девушка Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила об исчезновении 600 тыс. рублей после обысков в квартире блогера, прошедших в рамках расследования дела об оправдании терроризма.

По словам Нелюбовой, деньги пропали из квартиры, которая находится на улице Озерная, после того как в ночь на 9 июня этого года в ней прошли обыски. В данный момент все материалы заявления девушки направлены в один из следственных отделов МВД по Санкт-Петербургу.

Напомним, что 9 июня блогер Юрий Хованский был задержан в Северной столице по подозрению в оправдании терроризма. Поводом для таких серьезных обвинений стала размещенная им в интернете авторская песня про теракт на Дубровке в Москве. Сейчас блогер находится в следственном изоляторе. Хованский уже извинился за свой поступок в письменном виде.

Ранее Росфинмониторинг включил Хованского в перечень причастных к экстремизму лиц.