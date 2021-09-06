Почти 300 котельных отремонтировали в Петербурге к началу отопительного сезона

Санкт-Петербург, 6 сентября. Теплоэнергетики подготовили 276 котельных к началу отопительного сезона в Северной столице.

Специалисты также провели чистку и промывку всех 215 центральных тепловых пунктов. Новый коллектор Симоновской тепломагистрали на Парнасе запустили в работу в период межотопительного сезона.

Более 14 тыс. зданий уже готовы к подаче тепла. Из них более половины составляют жилые дома, а также почти 530 учреждений для детей, 392 школы, 223 учебных заведения, 360 поликлиник и больниц и более четырех тысяч других зданий.

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге планируют начать не раньше середины сентября, сообщил губернатор города Александр Беглов. Специалисты работают по установленному графику, уточнил он.