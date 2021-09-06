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Санкт-Петербург вернул свое историческое название ровно 30 лет назад
Общество
Санкт-Петербург вернул свое историческое название ровно 30 лет назад
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Санкт-Петербург, 6 сентября. Ровно 30 лет назад Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Тогда важное историческое решение принималось с учетом мнения горожан.

Местные жители 6 сентября 1991 года уснули ленинградцами, а проснулись уже петербуржцами. Голосование по поводу смены названия Северной столицы проходило в июне, одновременно с выборами президента страны и мэра.

Согласно опубликованным 30 лет назад данным, смену названия с Ленинграда на Санкт-Петербург поддержали 53% человек, а 47% выступили против, сообщает «МИР24».

Многие очевидцы тех исторических событий были уверены, что рано или поздно историческое название городу на Неве все равно бы вернули. Они также высказывают мнение, что данное Петром I имя оказалось самым подходящим. При этом Ленинградом Северная столица называлась 67 лет и именно в таком статусе пережила блокаду во время Великой Отечественной войны и получила статус города-героя.

В конце августа в Санкт-Петербурге отметили День флага России. Всего к празднику в городе подготовили 200 элементов благоустройства.

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