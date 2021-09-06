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Петербуржцев предупредили о кратковременных осадках
Общество
Петербуржцев предупредили о кратковременных осадках
pexels.com  /  Adrianna Calvo

Санкт-Петербург, 6 сентября. Незначительные осадки ожидаются в Северной столице в первый день новой рабочей недели. Подробнее о погоде рассказали синоптики Северо-Западного УГМС.

Облачная погода с кратковременными осадками установится на протяжении всего дня. Столбики термометров покажут от 12 до 15 градусов тепла. Ухудшение погодных условий не ожидается, отметили синоптики. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 761 мм ртутного столба, пишет spbdnevnik.ru.

В конце сентября в Петербург может прийти бабье лето. Не исключено, что столбики термометров покажут до 20 градусов тепла. Однако примерно до 17 сентября значительного потепления ожидать не стоит, отмечают синоптики. Температура воздуха в эти дни составит примерно до 15 градусов. Некоторые синоптики отмечают, что бабье лето придет в Петербург в первых числах октября.

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