На юге Петербурга десятилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа и погиб

Санкт-Петербург, 6 сентября. Тело десятилетнего ребенка обнаружили под окнами дома на юге города. Трагедия произошла поздно ночью на улице Турку во Фрунзенском районе.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Следственного комитета. Специалисты установили, что мальчик вместе с родителями и старшей сестрой проживали в квартире на восьмом этаже.

В роковую ночь отец школьника находился в рейсе (мужчина работает дальнобойщиком), а матери дома не было. Мальчик остался в квартире с сестрой, которая присматривала за ребенком.

Погибший являлся инвалидом второй группы. Его тело передано на судмедэкспертизу для определения точной причины смерти. По факту произошедшего сотрудники СК РФ по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку, направленную на установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Москве двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна восьмого этажа, сообщало РИАМО.