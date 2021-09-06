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Возгорание произошло в одном из жилых домов Петербурга

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 01:34
Происшествия
Возгорание произошло в одном из жилых домов Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 6 сентября. Информация о пожаре в Красногвардейском районе Петербурга пришла на пульт спасателей 6 сентября в 00:36. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной столице.

По данным ведомства, возгорание произошло по адресу Среднеохтинский проспект, дом 15. Спасатели уточнили, что в трехкомнатной квартире загорелся стул. Пламя было потушено до прибытия сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Этой же ночью пожар произошел в административном здании Московского района Северной столицы. По данным спасателей, загорелась дверь, которую оперативно потушили очевидцы события до приезда спасателей, а несколько дней назад на Кубинской улице загорелись сразу два складских помещения на территории промзоны, передает RT.

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