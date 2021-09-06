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Административное здание загорелось в Московском районе Петербурга
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Административное здание загорелось в Московском районе Петербурга
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Санкт-Петербург, 6 сентября. Сообщение о пожаре в Петербурге поступило 6 сентября в 00:32 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

По данным ведомства, загорелась дверь административного здания на площади 1 квадратный метр, которое располагается по адресу Московский проспект, дом 129. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. Сведения о пострадавших в результате инцидента отсутствуют.

Недавно на Кубинской улице Петербурга произошел пожар на территории промышленной зоны. Приехавшие на место событий сотрудники МЧС выяснили, что происходит горение двух складов на площади 2 тыс. квадратов. Пожару была присвоена вторая категория сложности.

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