Актер из «Игры престолов» похвастался посещением петербургских дворцов

Санкт-Петербург, 5 сентября. Известный немецкий актер Том Влашиха посетил несколько музеев в Петербурге, восхитившись невероятной коллекцией старинных произведений искусства.

Влашиха опубликовал в Instagram серию снимков из музея-заповедника «Царское Село», который находится в Пушкине. Особенно его впечатлила янтарная комната.

Артист сделал селфи стоя возле зеркала, на его лице застыла удивленная улыбка. Один из пользователей в комментариях пошутил, что Влашиха просто заехал в гости к «ставропольскому гаишнику», у которого «дом — полная чаша».

В Петербурге Влашиху ждет большая культурная программа. Он является соведущим Оксаны Федоровой на Втором Дрезденском оперном балу в Екатерининском дворце. Мероприятие проводят ежегодно с 2006 года. В 2009 году на балу присутствовал президент России Владимир Путин.

Ранее солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на Красной площади в Москве. Певец исполнил песню на русском языке «Любимый город» в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».