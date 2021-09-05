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Заморозки ожидаются в Ленобласти в ночь на 6 сентября
Общество
Заморозки ожидаются в Ленобласти в ночь на 6 сентября
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 5 сентября. Первые заморозки ожидаются в Ленинградской области в ночь на 6 сентября. Об этом предупредили в региональном отделении ГУ МЧС России.

Воздух в регионе остынет вплоть до −3 градусов. Днем столбики термометров в Ленобласти поднимутся не выше +15 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Однако потепление придет уже во второй день предстоящей рабочей недели. Температура поднимется от +12 до +17 градусов, вероятность осадков при этом сохранится. Скорость западного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня почти не изменится, сообщили в МЧС.

В Санкт-Петербург бабье лето придет не раньше третьей декады сентября, считает ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Небольшая облачность с порывами ветра до 11 метров в секунду сохранится в Северной столице в ближайшие дни. Столбики термометров покажут до +12 градусов.

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