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«Лахта-центр» в Петербурге встретит День нефтяника необычной подсветкой

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 18:18
Общество
«Лахта-центр» в Петербурге встретит День нефтяника необычной подсветкой
instagram.com  /  lakhtacenter

Санкт-Петербург, 5 сентября. Петербургская высотка «Лахта-центр», расположенная на побережье Финского залива, присоединится к празднованию Дня нефтяника.

В ночь с воскресенья на понедельник небоскреб засияет праздничной подсветкой. Таким образом «Лахта-центр» поздравит жителей Северной столицы с Днем работника нефтяной и газовой промышленности.

«Света, тепла и уюта, процветания и благополучия родному городу и всем петербуржцам», — сообщили в пресс-службе комплекса.

Не так давно Петербург присоединился к флешмобу по случаю Дня флага России. В нем приняли участие «Газпром Арена», Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. В частности, высотка «Лахта-центр» сияла бело-сине-красными цветами. Подсветка на здании работала всю ночь, с 20:50 и до 05:00 утра. В общей сложности для праздника власти города на Неве подготовили более 200 элементов благоустройства.

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