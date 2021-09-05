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Петербуржцам назвали сроки прихода бабьего лета в город
Общество
Петербуржцам назвали сроки прихода бабьего лета в город
Невские Новости  /  Оксана Федянина

Санкт-Петербург, 5 сентября. В ближайшее время на территории Петербурга сохранится прохладная погода. Бабье лето придет в город в конце сентября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Жителям Северной столицы не стоит ждать теплой погоды в ближайшие дни. Кратковременные возвраты тепла, более известные как «бабье лето», могут произойти в сентябре. Не исключено, что подобное может произойти и в первой половине октября, отметил Леус.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие недели серьезного потепления в городе на Неве не предвидится. Возможно, бабье лето придет в город в середине месяца, считает синоптик.

«Возможно, его можно ждать в третьей декаде сентября. Точно пока неизвестно», — заявил он.

В ближайшие дни столбики термометров в городе поднимутся до 12 градусов тепла. В Петербурге сохранится небольшая облачность, а порывы северного и северо-западного ветра не будут превышать 11 метров в секунду.

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