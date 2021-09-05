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Более 180 тысяч туристов из-за рубежа побывали в Петербурге с начала года
Общество
Более 180 тысяч туристов из-за рубежа побывали в Петербурге с начала года
Невские Новости

Санкт-Петербург, 5 сентября. Более 180 тыс. иностранных туристов посетили Северную столицу за первые шесть месяцев 2021 года. Такую статистику обнародовали в комитете по туризму.

Количество туристов из других стран составило 7% от общего турпотока в Петербург, заявили в Смольном. Из-за пандемии коронавируса путешественники стали реже ездить в Северную столицу. Туристический поток снизился в восемь раз, заявили в городской администрации.

Турция, Куба, Германия, Индия, ОАЭ вошли в топ-5 стран, из которых в Петербург чаще всего приезжают туристы. Сейчас в Россию открыт въезд представителям 59 государств. Всего с начала года в Северной столице побывали около 2,6 млн туристов. Однако это в восемь раз меньше, чем до пандемии.

С 9 сентября петербуржцы и гости города смогут посетить башню Городской думы. Сейчас там завершается косметический ремонт. Это одно из наиболее знаковых сооружений, расположенных на Невском проспекте, напомнили в Смольном.

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туристы петербург смольный
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