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Полиция признала виновным водителя «Аэромара» после аварии в Пулково

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 15:48
Происшествия
Полиция признала виновным водителя «Аэромара» после аварии в Пулково
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 5 сентября. Водителя компании «Аэромар», занимающейся поставками питания в самолеты, признали виновным в аварии, произошедшей в аэропорту Пулково, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел 31 августа. Мужчина за рулем машины по доставке бортового питания нарушил предусмотренный маршрут в Пулково и врезался в переход, ведущий от терминала к телетрапу.

Авария привела к повреждению конструкции. Переход пришлось закрыть. В результате происшествия никто не пострадал.

В конце августа массовое ДТП затруднило движение на выезде из аэропорта Пулково. Повреждения получили несколько иномарок.

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