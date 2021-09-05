Полиция признала виновным водителя «Аэромара» после аварии в Пулково

Санкт-Петербург, 5 сентября. Водителя компании «Аэромар», занимающейся поставками питания в самолеты, признали виновным в аварии, произошедшей в аэропорту Пулково, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел 31 августа. Мужчина за рулем машины по доставке бортового питания нарушил предусмотренный маршрут в Пулково и врезался в переход, ведущий от терминала к телетрапу.

Авария привела к повреждению конструкции. Переход пришлось закрыть. В результате происшествия никто не пострадал.

В конце августа массовое ДТП затруднило движение на выезде из аэропорта Пулково. Повреждения получили несколько иномарок.