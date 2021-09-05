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МЧС пообещало петербуржцам скорое потепление

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 15:36
Общество
МЧС пообещало петербуржцам скорое потепление
pixabay.com  /  KiraHundeDog

Санкт-Петербург, 5 сентября. Потепление ожидается в Северной столице в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Столбики термометра на территории города поднимутся до 12 градусов тепла в воскресенье. Погода будет переменно облачной, порывы северного и северо-западного ветра не будут превышать скорость 11 метров в секунду.

Синоптики ожидают сухую погоду без осадков и других проявлений непогоды. Атмосферное давление немного увеличится и будет превышать климатическую норму. Ночью воздух охладится до 4 – 6 градусов ниже нуля.

Первые заморозки в некоторых частях России наступили еще в конце лета. Минусовые температуры в центре Европейской России пока не ожидаются, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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