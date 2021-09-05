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Полиция задержала уроженцев Кавказа после стрельбы на Октябрьской набережной

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 14:50
Происшествия
Полиция задержала уроженцев Кавказа после стрельбы на Октябрьской набережной
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 5 сентября. Водитель ВАЗ пальнул в воздух на Октябрьской набережной под Финляндским железнодорожным мостом. Гильза попала в лобовое стекло другого автомобиля, чей владелец обратился в полицию.

После этого полицейские задержали машину, за рулем которой оказался 31-летний житель одной из северокавказских республик. Также в салоне находились трое его земляков в возрасте от 19 до 24 лет.

В автомобиле был обнаружен пистолет. На Заневском проспекте напротив здания № 1/82 найдена гильза, лежащая на пешеходном переходе. В Настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как минимум восемь человек пострадали в результате вооруженного нападения на северо-востоке Италии. По данным местных СМИ, правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых.

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