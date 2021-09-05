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Петербуржцам пообещали прохладную сухую погоду
Общество
Петербуржцам пообещали прохладную сухую погоду
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 сентября. Прохладная ветреная погода без осадков ожидает жителей Северной столицы в ближайшие дни, рассказал синоптик Михаил Леус на своей странице в Сети.

Восточная периферия антициклона принесла в Петербург такую погоду. Столбики термометров будут подниматься медленно, однако дождей на территории города в ближайшее время ожидать не стоит, заявил спецалист.

Воздух в городе прогреется до 11 – 13 градусов тепла, северо-западный ветер может достигать скорость до десяти метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 766 миллиметров ртутного столба, что превысит климатическую норму.

Первые заморозки в северных и восточных регионах России наступили еще в конце августа. Минусовые показатели температуры в центре Европейской части страны пока не ожидаются, сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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петербург прогноз потепление
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