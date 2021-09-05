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Сотрудники МЧС потушили полыхающие заброшенные хозпостройки в Павловске

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:55
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили полыхающие заброшенные хозпостройки в Павловске
Невские Новости

Санкт-Петербург, 5 сентября. Спасатели ликвидировали пожар на территории заброшенных деревянных построек в Павловске. Инцидент произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. К тушению пламени были привлечены 13 человек личного состава МЧС России и три единицы техники. Огонь удалось ликвидировать менее чем за полтора часа, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах региона.

Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты.

Накануне спасатели также ликвидировали пожар в частном доме на территории Заводского района Кемерово. В результате инцидента никто не пострадал.

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