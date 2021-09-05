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Прокуратура начала проверку после столкновения пассажирских теплоходов на Неве

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 12:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения пассажирских теплоходов на Неве
пресс-служба Северо-западная транспортная прокуратура

Санкт-Петербург, 5 сентября. Столкновение двух теплоходов произошло в акватории Невы. Прокуратура проводит по факту инцидента проверку, сообщает источник ФАН.

По предварительной информации, в ночь на воскресенье прогулочное судно «Гулливер» вышло с причала набережной реки Мойки, на его борту находились 32 пассажира.

У Петропавловской крепости капитан сообщил коллеге двигающегося рядом теплохода «Дунаевский» о совершении маневра. После этого теплоход «Дунаевский» врезался в левый борт теплохода «Гулливер» у Троицкого моста.

После инцидента пассажиров эвакуировали на плавучий понтон. На место происшествия лично выезжал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин. Северо-западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения.

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петербург прокуратура проверка теплоход
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