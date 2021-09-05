Автобусы Петербурга приняли участие во флешмобе в честь 95-летия «Пассажиравтотранса»

Санкт-Петербург, 5 сентября. Автопарк №2 отметил 95-летие регулярного движения автобусов в Северной столице, выстроившись в цифру 95 лет.

В это воскресенье Петербург отмечает 95-летие запуска первого автобуса. В своеобразном транспортном флешмобе участвовали 11 единиц техники. Чтобы выстроиться в две цифры, водителям потребовалось меньше часа. С 1 сентября 1926 года жители Северной столицы могут регулярно пользоваться безрельсовым общественным наземным транспортом.

Акция в честь 95-летия предприятия «Пассажиравтотранс» состоялась в Приморском районе Петербурга. За ее ходом наблюдал коптер, который сделал памятные фотографии. Присутствовали ли на мероприятии обычные горожане, не сообщается. В целом власти Северной столицы продолжают развивать сферу общественного транспорта. Недавно в городе заработал первый газомоторный парк автобусов.