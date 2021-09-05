Спасатели тушат «заброшки» на площади 100 кв. метров в Павловске

Санкт-Петербург, 5 сентября. Огонь охватил бесхозные постройки в Пушкинском районе. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия ЧП.

По данным ведомства, возгорание произошло утром на улице Обороны в Павловске. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

В тушении огня принимают участие 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала. Специалистам в ближайшее время предстоит установить причину ЧП.

ФАН сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге жителя Амурской области. Мужчина в ходе допроса признался, что пошел на преступление, поскольку испытывал личную неприязнь к его хозяевам.