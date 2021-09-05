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Драка футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» была запланирована

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:00
Происшествия
Драка футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» была запланирована
Невские Новости

Санкт-Петербург, 5 сентября. Футбольные фанаты «Спартака» планировали нападение на «зенитовцев» и пытались не попасть под прицел видеокамер, чтобы избежать наказания.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, драка была запланирована. По предварительным данным, болельщики «Спартака» поджидали оппонентов за территорией стадиона и старались избегать видеокамер.

Массовая драка произошла перед игрой команд «Тверь» и «Зенит-2» у здания Законодательного собрания. Фанаты красно-белых устроили потасовку с гостями из Петербурга. В результате инцидента пострадали не менее семи человек. В полицейском участке болельщики «Зенита» отказались давать показания и заявили, что не имеют претензий.

Происшествие попало на видео, сообщал телеканал «360». Очевидец снял, как по улице бежит толпа молодых людей в масках. В какой-то момент к нему подбегает фанат и с силой бьет его ногой.

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Зенит драка фанаты
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