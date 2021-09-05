Петербургских водителей предупредили об ограничениях на КАД с 8 по 13 сентября

Санкт-Петербург, 5 сентября. Движение на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной в Северной столице перекроют.

Ограничение будет действовать в период с 8 по 13 сентября, сообщили официальные представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Перекрытие дорожного участка необходимо из-за проведения работ по ликвидации колейности, объяснили в организации.

«Будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — заявил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сроки работы могут корректироваться из-за погодных условий. Вся актуальная информация об ограничениях будет представлена на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылся новый участок на Софийской улице. Благодаря ему удалось улучшить пропускную способность дорог в Колпинском районе города.