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Петербургских водителей предупредили об ограничениях на КАД с 8 по 13 сентября
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничениях на КАД с 8 по 13 сентября
wikipedia.org  /  GBTA / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 5 сентября. Движение на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной в Северной столице перекроют.

Ограничение будет действовать в период с 8 по 13 сентября, сообщили официальные представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Перекрытие дорожного участка необходимо из-за проведения работ по ликвидации колейности, объяснили в организации.

«Будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — заявил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сроки работы могут корректироваться из-за погодных условий. Вся актуальная информация об ограничениях будет представлена на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылся новый участок на Софийской улице. Благодаря ему удалось улучшить пропускную способность дорог в Колпинском районе города.

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петербург кад ограничения
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