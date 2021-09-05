Болельщики «Зенита» не стали давать показания после драки с фанатами «Спартака» в Твери

Санкт-Петербург, 5 сентября. Болельщики «Зенита» отказались от дачи показаний в полиции и заявили, что не имеют претензий к фанатам «Спартака», которые напали на петербуржцев перед матчем в Твери.

Массовая драка футбольных фанатов произошла накануне перед встречей команд «Тверь» и «Зенит-2». Болельщики московского «Спартака» подкараулили гостей из Петербурга и устроили потасовку.

В результате этого несколько человек был госпитализированы. Врачи отметили, что серьезных повреждений никто не получил. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, сообщил ФАН информированный источник.

Полицейские успели вызвать в отдел фанатов «Зенита» до отъезда в Петербург, однако все они оказались давать показания.

На днях пациенты челябинской больницы устроили массовую драку и поножовщину, сообщало издание URA.RU.