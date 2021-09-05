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Общество
Памятник любимой собаке писателя Довлатова появился в Петербурге
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Памятник любимой собаке писателя Довлатова появился в Петербурге
Общество
Памятник любимой собаке писателя Довлатова появился в Петербурге
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Санкт-Петербург, 5 сентября. Любимого пса писателя Сергея Довлатова увековечили в памятнике, который появился на улицах Петербурга.

Долгое время фокстерьер по кличке Глаша жил в семье Довлатовых и даже переехал с писателем в США. По случаю дня рождения известного литератора в Северной столице открыли памятную табличку, посвященную любимому питомцу эмигранта.

Ее открыли в сквере Довлатова в субботу, 4 сентября. Она представляет собой металлическую пластину, на которой вырезан силуэт собаки. На нее нанесли цитаты писателя: «Любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом», «Непоправима только смерть» и «У Бога добавки не просят».

На открытие памятной таблички пришли несколько десятков человек. Также в сквере писателя в рамках фестиваля «День Д» состоялись чтения его произведений, прошел парад фокстерьеров.

На днях в столице России состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Александру Невскому. Он установлен на территории Московского государственного института международных отношений. В церемонии приняли участие глава МИД Сергей Лавров и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

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памятник писатель собака довлатов
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